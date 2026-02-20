In pensione le dottoresse Alliata ed Erbetta: Sos medici di base a Invorio

Il Sindaco di Invorio esprime forte preoccupazione per il pensionamento delle dottoresse Alliata ed Erbetta.

Comunicato

Il Sindaco di Invorio, Flavio Pelizzoni, esprime viva preoccupazione per l’imminente pensionamento delle dottoresse Alliata ed Erbetta, medici di medicina generale che da anni rappresentano un punto di riferimento fondamentale per la comunità invoriese.

La cessazione della loro attività professionale rischia di creare un vuoto significativo nell’assistenza sanitaria di base, con possibili disagi soprattutto per le fasce più fragili della popolazione, tra cui anziani e persone affette da patologie croniche.

Da alcuni mesi il sindaco evidenzia la problematica ai vertici ASL Novara e, per affrontare la situazione, nella giornata odierna si è svolto un incontro tra Il Sindaco Flavio Pelizzoni, il Direttore generale dott. Angelo Penna, il Direttore di Distretto dott. M.Luisa De Marchi e d il Direttore di presidio dott. Francesco D’Aloia, finalizzato a individuare soluzioni per cercare di assicurare la continuità del servizio sul territorio.

“Abbiamo rappresentato con forza le esigenze della nostra comunità – dichiara il Sindaco Pelizzoni – chiedendo che venga garantita al più presto la sostituzione delle dottoresse e la piena copertura del servizio di medicina generale. La salute dei cittadini è una priorità assoluta e non possiamo permettere che Invorio resti privo di un adeguato presidio sanitario”.

Durante il confronto, l’ASL ha manifestato disponibilità ad approfondire le possibili soluzioni organizzative, evidenziando però che nella Asl Novara risulta esserci una carenza superiore ai 70 medici che, solo parzialmente, verrà coperta dalla recente apertura delle nuove graduatorie di mobilità dei medici. Congiuntamente si stanno valutando strumenti e percorsi utili a evitare interruzioni nell’assistenza. L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare con attenzione l’evolversi della situazione, mantenendo un dialogo costante con l’Azienda sanitaria e informando tempestivamente la cittadinanza sugli sviluppi.

Il Comune rinnova il proprio ringraziamento alle dottoresse Barbara Alliata e Monica Erbetta per la professionalità, la dedizione e l’umanità dimostrate negli anni di servizio alla comunità invoriese.