In pensione il dottor Barberi di Castelletto: ecco come fare per chi è rimasto senza medico

Prenotare l’appuntamento nell’ambulatorio medico per gli assistiti rimasti senza Medico di Medicina Generale nel Comune di Castelletto Sopra Ticino.
Ecco come fare
Dal 1° ottobre ha cessato l’attività per quiescenza il dott Pier Giorgio Barberi con ambulatorio nel Comune di Castelletto Sopra Ticino.
Da lunedì 13/10/2025 sarà attivato a Castelletto Sopra Ticino l’ambulatorio di Guardia Medica diurna in via Caduti della Libertà n. 20, che sarà operativo ogni lunedì mattina
Le prenotazioni per l’accesso all’ambulatorio saranno possibili dal 6 ottobre tramite:
• il sito dell’Asl Novara cliccando su “ Prenotare l’appuntamento nell’ambulatorio medico per gli assistiti rimasti senza Medico di Medicina Generale”
( https://www.asl.novara.it/it/come-fare-per/prenotare-lappuntamento-nellambulatorio-medico-per-gli-assistiti-rimasti-senza-medico-medicina )
• direttamente dall’app Doctolib inquadrando il Qr-code
Restano attivi agli ambulatori di seguito elencati:
• lunedì a Pogno presso l’ambulatorio in via Don C. Ojetti n. 2 – piano terra;
• martedì a Invorio presso l’ambulatorio in Via G. Pulazzini n. 11;
• mercoledì presso l’ambulatorio comune di Cressa, Piazza Matteotti 1
• giovedì a Ghemme, Via Castello 41;
• venerdì presso l’ambulatorio di Santa Cristina di Borgomanero.
E’ possibile accedere anche ad alcuni ambulatori dove operano i Medici di Medicina Generale che hanno aderito al “Progetto sperimentale di assistenza medica in territori rimasti privi di assistenza primaria a ciclo di scelta” e fornito la propria disponibilità ad effettuare visite occasionali.