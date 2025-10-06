In pensione il dottor Barberi di Castelletto: ecco come fare per chi è rimasto senza medico

Prenotare l’appuntamento nell’ambulatorio medico per gli assistiti rimasti senza Medico di Medicina Generale nel Comune di Castelletto Sopra Ticino.

Ecco come fare

Dal 1° ottobre ha cessato l’attività per quiescenza il dott Pier Giorgio Barberi con ambulatorio nel Comune di Castelletto Sopra Ticino.

Da lunedì 13/10/2025 sarà attivato a Castelletto Sopra Ticino l’ambulatorio di Guardia Medica diurna in via Caduti della Libertà n. 20, che sarà operativo ogni lunedì mattina

Le prenotazioni per l’accesso all’ambulatorio saranno possibili dal 6 ottobre tramite:

• il sito dell’Asl Novara cliccando su “ Prenotare l’appuntamento nell’ambulatorio medico per gli assistiti rimasti senza Medico di Medicina Generale”

( https://www.asl.novara.it/it/come-fare-per/prenotare-lappuntamento-nellambulatorio-medico-per-gli-assistiti-rimasti-senza-medico-medicina )

• direttamente dall’app Doctolib inquadrando il Qr-code

Restano attivi agli ambulatori di seguito elencati:

• lunedì a Pogno presso l’ambulatorio in via Don C. Ojetti n. 2 – piano terra;

• martedì a Invorio presso l’ambulatorio in Via G. Pulazzini n. 11;

• mercoledì presso l’ambulatorio comune di Cressa, Piazza Matteotti 1

• giovedì a Ghemme, Via Castello 41;

• venerdì presso l’ambulatorio di Santa Cristina di Borgomanero.

E’ possibile accedere anche ad alcuni ambulatori dove operano i Medici di Medicina Generale che hanno aderito al “Progetto sperimentale di assistenza medica in territori rimasti privi di assistenza primaria a ciclo di scelta” e fornito la propria disponibilità ad effettuare visite occasionali.