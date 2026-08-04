“In Passerella per Casa Irene”: mamme e figlie sfilano per dire No alla violenza

Il Forte Park di Revislate, immerso nel verde, ha fatto da cornice, venerdì 31, a una serata di bellezza, solidarietà e speranza.

L’evento

Grazie a Terry Fashion e King Mauri è andata infatti in scena “In Passerella per Casa Irene”, evento organizzato insieme all’Associazione Antiviolenza Casa Irene di Borgomanero.

Protagoniste mamme e figlie che hanno sfilato mano nella mano per lanciare un messaggio chiaro: dire no alla violenza femminile e dare voce a chi ha bisogno di ricominciare. Il progetto “Irene va al Mare” vuole proprio questo: un nuovo inizio.

Ad emozionare di più la giuria è stata la coppia Maria, 45 anni, e Perla Christian, 12 anni, di Gallarate, incoronate vincitrici della serata.

“Grazie a tutti gli ospiti, alle famiglie e a chi ha partecipato: avete reso l’evento indimenticabile. Gran finale con il taglio della torta per festeggiare il compleanno di Terry Fashion, anima e cuore di questa bellissima serata” commentano gli organizzatori.