Impignorabilità dei conti: approvato Odg di Gusmeroli

"Si tratta di una misura di puro buonsenso, a tutela di chi è già in regola e merita di essere protetto, non penalizzato"

Approvato dal Governo l’ordine del giorno a firma del sindaco di Arona e Onorevole Alberto Gusmeroli sull’impignorabilità dei conti per chi è in regola con rateizzazioni e rottamazioni.

I dettagli

“Sono molto soddisfatto per l’approvazione da parte del Governo del mio ordine del giorno che impegna l’Esecutivo a valutare specifiche forme di impignorabilita’ delle somme depositate sui conti correnti bancari e postali dei contribuenti in regola con i piani di rateizzazione e con gli istituti di definizione agevolata dei debiti fiscali”. Così Gusmeroli, presidente della commissione Attività Produttive della Camera e responsabile fisco del partito, a proposito del testo approvato dall’Aula nel quadro della discussione finale sul Dl carburanti ter.

“Si tratta di una misura di puro buonsenso, a tutela di chi è già in regola e merita di essere protetto, non penalizzato: bisogna intervenire per evitare che azioni esecutive sui conti correnti, anche quando estranee al debito in fase di rateizzazione, possano vanificare il percorso di chi ha dimostrato correttezza e impegno nei confronti del Fisco. Ora serve una norma concreta che trasformi questo impegno forte in realtà”.