Il sindaco di Arona Alberto Gusmeroli premiato agli “Italian Political Award 2025”

Riservato ai parlamentari che si sono distinti per contributi di contenuto e per la capacità di elaborare nuove attività di policy making

L’università Luiss Guido Carli a Roma ha ospitato la cerimonia di premiazione della seconda edizione degli Italian Political Awards (Ipa). Ideata e promossa dall’Associazione Italian Politics, in collaborazione con la Luiss School of Government e la Ferpi, l’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le politiche pubbliche, riconoscendo i membri del Parlamento che si sono distinti per contributi di contenuto e per la capacità di elaborare nuove attività di policy making orientate a risolvere problemi del Paese e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Tra i premiati anche il sindaco di Arona Alberto Gusmeroli.

Le parole dell’Onorevole aronese

“La più grande e importante soddisfazione della Politica è quella di poter essere utile alle Persone, rispondendo ai loro bisogni, ai loro desiderata. L’attività del Parlamento è centrale e può davvero cambiare la vita dei Cittadini, come nel caso dell’emendamento Lega a mia prima firma grazie al quale abbiamo dato la possibilità a milioni di utenti vulnerabili di risparmiare sui costi della bolletta elettrica. Cruciali per ottenere buoni risultati sono il dialogo, la collaborazione, il lavoro di squadra: continuerò a prodigarmi per il miglioramento delle politiche produttive e fiscali, sempre dalla parte della Gente”!

La motivazione del premio

“L’Onorevole Alberto Luigi Gusmeroli, Presidente della X Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati, si è distinto per la qualità del policy making e per una profonda sensibilità di coordinamento di temi e questioni inerenti alla Commissione parlamentare che preside. La sua leadership ha guidato la Commissione attraverso iniziative legislative cruciali per il tessuto economico italiano, evidenziando un impegno costante a favore delle imprese e dello sviluppo economico, mantenendo al contempo un adeguato livello di attenzione per i diritti dei consumatori in particolare nel campo della trasparenza dei prezzi e dei costi dell’energia.

La sua attenzione alle dinamiche del Made in Italy, alle sfide della competitività sul territorio nazionale e sui mercati internazionali, riguardanti sia i grandi gruppi industriali che le aziende artigiane depositarie delle antiche tradizioni appartenenti a diversi settori merceologici, l’attenzione al mantenimento delle attività commerciali in particolare nei centri storici e nei borghi accompagnata dalla crescita del turismo nel nostro paese ha contribuito significativamente al dibattito parlamentare. Degna di menzione è l’indagine conoscitiva della commissione su “Made in Italy valorizzazione e sviluppo dell’impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi”.

La Sua attenzione si è rivolta anche alle nuove frontiere dell’innovazione e dello sviluppo industriale, coinvolgendo la Commissione da lui presieduta nella realizzazione della prima indagine conoscitiva della Camera dei Deputati sull’impatto dell’Intelligenza Artificiale sul nostro Sistema Paese fino ad affrontare le nuove sfide sull’economia dello spazio. Altri aspetti legislativi fondamentali per lo sviluppo del nostro paese sono stati affrontati dall’On. Gusmeroli, basti pensare alla delega per la riforma fiscale che sta trasformando il sistema tributario nazionale all’individuazione di specifici incentivi per il sistema industriale quale il superammortamento dei costi del personale o la rottamazione degli elettrodomestici, o la mini flat tax per gli artigiani ed i commercianti”.

A chiudere Gusmeroli: “Farò il possibile per continuare a meritare la stima dei miei cittadini e di chi ripone fiducia nel mio impegno a favore di tutti”.