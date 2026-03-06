Il Safari Park di Pombia dà il benvenuto a Luna, cucciola di leopardo melanico

Luna è il primo esemplare nato al Safari Park di Pombia, un importante passo per la conservazione delle specie vulnerabili

Leopardo melanico

Si chiama Luna ed è la nuova arrivata al Safari Park di Pombia (NO): nata nell’ottobre 2025, la cucciola di leopardo melanico è il primo esemplare nato nel parco dopo l’arrivo di Bagheera, Diana e Lilith la scorsa estate. Luna, nome scelto dai keeper per l’associazione frequente dell’esemplare alla notte, comune in diverse culture, simboleggia e incarna un importante traguardo per il progetto avviato dal Safari Park per la salvaguardia delle specie più vulnerabili.

La nascita di Luna è stata caratterizzata da un momento delicato: nei primi giorni di vita la piccola non è stata riconosciuta dalla madre, una circostanza che può verificarsi anche in natura. L’équipe di keeper del parco è intervenuta prontamente, non appena rilevata la criticità della situazione; e con cura, monitoraggio costante e contatti diretti ma limitati allo stretto necessario è riuscita ad assicurare alla cucciola uno sviluppo il più naturale ed equilibrato possibile.

Superata la fase più complessa, Luna ha intrapreso un percorso graduale di inserimento nell’area dedicata ai leopardi melanici, realizzata su misura per rispondere alle esigenze etologiche della specie. Oggi la cucciola si sta integrando nel gruppo e si muove all’interno dell’habitat con curiosità e sicurezza.

I leopardi melanici, comunemente noti come pantere nere, non costituiscono una specie distinta, ma una rara variante genetica del leopardo comune. La loro caratteristica colorazione scura è dovuta al melanismo, una mutazione legata a un gene recessivo che determina un’elevata concentrazione di melanina nel pelo. In natura, come altri grandi felini quali leoni, tigri e leopardi delle nevi, sono minacciati dal bracconaggio, dalla progressiva riduzione dell’habitat e dalla diminuzione delle prede. Proprio per questo, la nascita di Luna assume un valore particolarmente significativo nel percorso di conservazione e sensibilizzazione portato avanti dal Safari Park.