“Il retro del parcheggio della Coop ad Arona è una discarica a cielo aperto”

Alcuni cittadini hanno segnalato una situazione indecorosa alle spalle del noto supermercato cittadino.

La situazione

Attorno ai due contenitori gialli della raccolta degli abiti usati si è creata un’area dove tutti scaricano tutto. Gli abiti, ormai da tempo, strabordano e intorno si accumulano spesso nuovi sacchi di vestiti. Ma non solo: altra immondizia varia è stata depositata sul prato. Ma i residenti segnalano anche la presenza di autovetture parcheggiate da tempo immemore: una di queste non ha più il vetro dietro e ha le gomme a terra. Mentre un’altra è piena rasa di materiali, anch’essa parcheggiata da anni.

In merito alla situazione nel parcheggio della Coop, l’assessore all’ambiente Monica D’Alessandro spiega: “Ho seguito personalmente la vicenda e confermo che siamo già intervenuti e la questione è stata affrontata direttamente nel corso di una videoconferenza tenutasi il 20 ottobre scorso, a cui ho partecipato insieme alla Comandante della Polizia Locale, Floriana Quatraro, e all’Ingegnere Scherini e i referenti della Coop.

Dai controlli effettuati e dai continui e incontrollati abbandoni di rifiuti attorno ad esso, dopo aver posizionato gli avvisi di rimozione ed effettuato le opportune verifiche di servizio, abbiamo deciso insieme alla Polizia Locale la rimozione forzata del contenitore per ripristinare il decoro urbano e ambientale dell’area.

Le procedure per la rimozione e il completo ripristino della zona sono quindi già avviate e in fase di esecuzione.

Faremo prossimamente un altro incontro per definire e concludere questo aspetto”.