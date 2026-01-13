Il Piroscafo Piemonte tedoforo d’eccezione della 38^ tappa del viaggio della Fiamma Olimpica

“Abbiamo creduto fortemente nel coinvolgimento del lago Maggiore all’interno del percorso della fiaccola olimpica quale occasione per promuoverne la bellezza e renderlo protagonista insieme agli altri due laghi, territori più prossimi alle sedi della manifestazione dei giochi olimpici. E quale occasione migliore se non l’utilizzo del Piroscafo Piemonte per il trasporto della fiamma? E‘ un’opportunità che abbiamo voluto cogliere per contribuire ad incrementare l’attrattività dei territori. Un investimento che porterà, quale ritorno, un indotto socio economico di valore per tutto il lago Maggiore” così il Sottosegretario di Stato con delega al Cipess Sen. Alessandro Morelli è intervenuto in occasione della conferenza stampa organizzata dalla Gestione Navigazione Laghi per celebrare il ritorno del Piroscafo Piemonte, dopo uno stop di due anni per importanti lavori di ristrutturazione.

Il ritorno del Piroscafo Piemonte

L’Ente vigilato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato che lo storico Piroscafo a vapore sarà protagonista del viaggio della Torcia olimpica oggi, 14 gennaio.

In apertura i saluti dell’On. Alberto Gusmeroli, sindaco di Arona, che ha sottolineato il ruolo strategico della navigazione pubblica quale contributo fattivo e concreto al miglioramento dell’attrattività turistica dell’intero territorio verbanese.

“Con orgoglio” – ha proseguito poi il Gestore Governativo Pietro Marrapodi – “presentiamo pubblicamente questo nuovo traguardo. Lo storico mezzo, costruito nel 1904 dai Cantieri Escher Wyss di Zurigo, è stato oggetto di un’attività di manutenzione straordinaria progettata con l’obiettivo di mantenerlo operativo e fruibile da tutta la comunità per molti anni ancora, preservandone il fascino e l’eleganza dei tempi.

Si è trattato di un investimento di 3,9 milioni di euro riferiti ad una serie di interventi di particolare complessità: dalla sostituzione delle caldaie al rifacimento della timoneria, dei ponti esterni e di alcuni particolari degli interni, con particolare attenzione alla cura dei dettagli, fregi e rivestimenti”.