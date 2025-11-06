Il palazzo dei congressi ad Arona sarà riaperto nel 2026

Chiuso da ormai 5 anni, il palacongressi Salina ad Arona sarà riaperto nel 2026. A darne notizia il sindaco Alberto Gusmeroli.

L’annuncio

“Il 23 ottobre 2026 celebreremo con uno speciale concerto l’inaugurazione del rinnovato Palacongressi “Marina e Marcello Salina”. L’amica e compianta signora Salina Bollini Maria Rosa poco prima che mancasse alla vita aveva dovuto chiudere il Palacongressi per una serie di criticità: aveva in animo di ammodernarlo, ma non fece in tempo, rendendolo sala utilizzabile per diversi eventi. Congressi, mostre, concerti, spettacoli teatrali, musicali: una sala Congressi polivalente. Ora, terminate le pratiche burocratiche, con i colleghi Maurizio e Carlo, si realizzerà il suo desiderio: la sua ristrutturazione, con l’obiettivo di riaprirlo con una grande inaugurazione/evento il giorno del suo compleanno il 23 ottobre 2026”.