Il “Laboratorio di quartiere” di Impronta Civica approda a Dagnente

Dopo l’esperienza di Mercurago, il laboratorio di Quartiere arriva a Dagnente: la comunità partecipa e propone.

Il Laboratorio

“Dopo la prima esperienza del Laboratorio di Quartiere avvenuta a Mercurago a ottobre, giovedì 27 novembre abbiamo organizzato, al bar ristorante L’Arca, il Laboratorio di Quartiere dedicato a Dagnente, la seconda tappa del percorso partecipativo che stiamo conducendo in tutti i rioni e le frazioni di Arona”, fanno sapere dal gruppo di minoranza di Impronta Civica.

“I Laboratori di Quartiere sono uno strumento semplice e potentissimo: momenti in cui raccogliamo idee, ascoltiamo le esigenze dei residenti, individuiamo insieme criticità e opportunità, e proviamo a immaginare, con chi abita quotidianamente quei luoghi, quali miglioramenti siano davvero utili e prioritari. Non si tratta di incontri formali, ma di spazi di confronto reale, dove ogni persona ha la possibilità di contribuire in modo diretto.

Già nella serata di Mercurago erano usciti molti spunti ed erano emerse alcune criticità che porteremo presto all’attenzione dell’amministrazione nelle opportune sedi. Tra queste: la necessità di rivedere la viabilità in alcune aree, la scarsa illuminazione di altre, il desiderio di dotare il nuovo parco giochi di tavoli e panche, la speranza di vedere riqualificate alcune vaste aree verdi ora abbandonate.

Anche a Dagnente la partecipazione è stata più che positiva: oltre trenta persone hanno condiviso osservazioni e proposte, in un clima di disponibilità e collaborazione. Con noi erano presenti anche Matteo Polo Friz, componente della Consulta delle Frazioni, e Desirée Milan, vicepresidente della Consulta nominata dalla maggioranza.

Il confronto con i residenti ha generato molti spunti, segno di una comunità viva e partecipata. Tra i luoghi del cuore più citati spiccano l’ex Asilo, legato alla memoria collettiva e immaginato come futuro spazio sociale, e il Lavatoio, considerato un elemento storico da valorizzare.

Sono emerse, però, anche diverse necessità, come il miglioramento dell’accesso da via per Montrigiasco e una comunicazione più efficace durante lavori e chiusure. Sono stati richiamati anche il potenziamento dei collegamenti con Arona e la manutenzione dei sentieri, a conferma dell’attenzione con cui gli abitanti vivono il territorio.

Il Laboratorio di Dagnente conferma l’importanza di creare spazi di ascolto vero e partecipazione concreta. Proseguiremo con gli altri quartieri e frazioni, raccogliendo tutte le segnalazioni per trasformarle in proposte operative che verranno portate all’attenzione dell’amministrazione tramite la consulta delle frazioni, o attraverso interrogazioni e mozioni in Consiglio comunale.

Crediamo che la buona politica nasca qui: dall’ascolto delle persone, dalla cura dei luoghi e dalla partecipazione condivisa”.