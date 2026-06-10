Il Coro La Rocca di Arona protagonista alla 80ª Rassegna di Canti Popolari di Spresiano

Particolarmente toccante il finale del concerto, quando tutti e tre i cori hanno unito le proprie voci nell’esecuzione del celebre “Signore delle Cime” di Bepi De Marzi

Un fine settimana all’insegna della musica, dell’amicizia e della tradizione corale ha visto protagonista il Coro La Rocca di Arona, ospite a Spresiano, in provincia di Treviso, in occasione dell’80ª Rassegna di Canti Popolari organizzata dal Coro Scarpon del Piave.

Rassegna canti popolari

L’invito ricevuto dal prestigioso coro Veneto ha rappresentato per il gruppo aronese non solo un’importante occasione artistica, ma soprattutto un’esperienza umana intensa e coinvolgente. Fin dal loro arrivo, infatti, i componenti del Coro La Rocca sono stati accolti con grande calore e spirito di fraternità, vivendo due giornate dedicate alla scoperta del territorio e alla condivisione dei valori che da sempre accompagnano il canto popolare e corale.

La manifestazione ha raggiunto il suo momento più significativo sabato 6 giugno alle ore 20.45, quando si è svolto il concerto celebrativo della rassegna. Sul palco si sono alternati il, il Coro Scarpon del Piave, il Coro Voci di Taurano di Pordenone e il Coro La Rocca di Arona, in una serata capace di emozionare il pubblico presente grazie alla qualità musicale e alla profonda sintonia tra le formazioni partecipanti.

Le diverse sonorità, provenienti da territori e tradizioni differenti, si sono fuse in un’armonia intensa e coinvolgente, dimostrando ancora una volta come il canto corale sappia creare ponti culturali e umani attraverso la musica.

Particolarmente toccante il finale del concerto, quando tutti e tre i cori hanno unito le proprie voci nell’esecuzione del celebre “Signore delle Cime” di Bepi De Marzi. Un momento di grande suggestione e raccoglimento, accolto da lunghi applausi e da una forte partecipazione emotiva del pubblico.

Per il Coro La Rocca di Arona questa trasferta resterà un ricordo prezioso, fatto di amicizia, condivisione e passione per il canto popolare. Un’esperienza che conferma il valore culturale e sociale delle rassegne corali, capaci ancora oggi di unire persone e comunità nel segno della musica e delle tradizioni.