Il Centro per le Famiglie del Comune di Arona propone un ciclo di incontri sulle dipendenze

E’ rivolto a famiglie, giovani, operatori ed insegnanti, ed è dedicato alle tematiche delle dipendenze da media e da sostanze, con l’obiettivo di sensibilizzare e rafforzare la comunità educante.

I dettagli

Il primo incontro, dal titolo “Bullismo e Cyberbullismo – Le parole fanno più male delle botte”, sarà un appuntamento di sensibilizzazione aperto alla cittadinanza, ispirato alla storia di Carolina, simbolo dell’impegno nazionale contro il cyberbullismo.

L’incontro offrirà strumenti utili per prevenire e gestire situazioni di bullismo e cyberbullismo sia in ambito familiare sia nei contesti educativi, promuovendo una maggiore consapevolezza sull’impatto delle parole e dei comportamenti online.

Relatori della serata saranno il dott. Paolo Picchio, Presidente onorario della Fondazione Carolina, da anni impegnato nella prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e nella tutela dei minori nel mondo digitale, e il dott. Paolo Bossi, che contribuirà all’approfondimento delle tematiche educative e di prevenzione.

«Esprimo un forte apprezzamento per il calendario proposto – dichiara l’assessore alle Politiche Sociali e Pari Opportunità, Marina Grassani – perché affronta in modo concreto e accessibile temi di grande attualità per famiglie, educatori e ragazzi. Ringrazio per questo tutti coloro che hanno profuso impegno per l’importante iniziativa, in particolare le responsabili del Centro Famiglia dr.ssa Carmen Giordano e Dott.ssa Romina Tavano. Un doveroso grazie anche alla Regione per i fondi destinati ai Centri Famiglia, in continuità con l’impegno economico dell’Amministrazione

Comunale, grazie ai quali si stanno realizzando diverse iniziative, in ambito di prevenzione e benessere delle nuove generazioni, rafforzando il ruolo della comunità educante e offrendo occasioni di confronto e crescita condivisa».

L’iniziativa promossa dal Centro per le Famiglie del Comune di Arona è realizzata con la preziosa collaborazione della Biblioteca Civica, di ASL NO, dell’Associazione Generazioni e dell’Oratorio San Carlo.

GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA

• 23 gennaio – Bullismo e Cyberbullismo

Le parole fanno più male delle botte

Incontro di sensibilizzazione aperto alla cittadinanza

Relatori: dott. Paolo Picchio e dott. Paolo Bossi

Ore 20.30 – Palagreen, Arona

• 10 febbraio – Sessualità e media: essere genitori consapevoli

Incontro con i genitori

Con la psicologa e psicoterapeuta Diletta Pallavicini

Ore 18.00 – Biblioteca Comunale, Arona

• 27 febbraio – Videogames e violenza: miti da sfatare

Incontro con Elena Del Fante, psicologa esperta in neuroscienze applicate ai videogiochi

Ore 19.00 – Palagreen, Arona

• 24 aprile – Connessioni che proteggono

Un percorso condiviso contro le dipendenze

Con la partecipazione di ASL, Cooperativa Albatros, SMAAT APS e Cooperativa Vedogiovane

Ore 19.30 – Palagreen, Arona

• 14 maggio – Videogame Therapy

Quando le nuove tecnologie producono benessere

Conferenza aperta al pubblico con Francesco Bocci, psicologo e psicoterapeuta

Ore 19.30 – Palagreen, Arona.