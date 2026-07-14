Il 26 settembre inaugurerà il museo intitolato a Fanny Usellini ad Arona

Il 26 settembre inaugurerà il museo intitolato a Fanny Usellini in via Trieste ad Arona. A darne l’annuncio il sindaco Alberto Gusmeroli che qualche girono fa in uno studio notarile di Milano, a nome della città di Arona ha ricevuto in donazione dalla famiglia Sansone-Usellini 556 opere tra dipinti e sculture, per un valore complessivo superiore a un milione di euro.

I dettagli

<Un gesto di straordinaria generosità di cui li ringrazio di cuore e che arricchirà il patrimonio culturale della nostra città e che renderà ancora più speciale il nuovo Museo intitolato a “Fanny Usellini”, ormai in fase di completamento in via Trieste. Restano soltanto da ultimare gli arredi dell’area ristoro – commenta Gusmeroli che aggiunge –

Ma questo museo non sarà “soltanto” uno spazio dedicato all’arte. Sarà un luogo dove la cultura incontra la solidarietà, l’inclusione e la partecipazione, uno dei primi progetti in Italia in cui un museo nasce con una forte vocazione sociale, coinvolgendo persone fragili e con disabilità in attività lavorative, relazionali e di crescita personale. Un modello innovativo che mette al centro la persona e dimostra come la bellezza possa diventare anche uno straordinario strumento di inclusione>.

Il recupero integrale dell’ex Macello Comunale è stato possibile grazie a un investimento di 2,2 milioni di euro, finanziato per circa due terzi dalla Fondazione Cariplo e dalla Regione Piemonte, con il prezioso partenariato della Cooperativa Sociale Il Ponte, con in prima linea il Presidente Mauro Fanchini. Diverse le realtà sociali del territorio che parteciperanno come la Fondazione Mike, Biomatto, con il coinvolgimento di CAD Centro Brum, Educativa territoriale comunale e la “Casa del cuore”.

<La direzione artistica del Museo sarà in capo a Luigi Sansone Usellini, la direzione e coordinamento sociale del bravo Consigliere delegato Andrea Arrigoni, con l’assessore al Welfare Marina Grassani e Giovanni Vesco Dirigente del settore sociale, con loro tutto il nostro davvero eccezionale staff degli operatori del sociale comunale – chiude il primo cittadino – Ancora una volta, tutto questo è stato realizzato senza che il comune di Arona abbia dovuto fare debiti, grazie alla capacità di intercettare finanziamenti, creare partenariati e mettere insieme realtà per il bene della comunità.

È il frutto di un grande lavoro di squadra. L’inaugurazione è fissata per il 26 settembree, nelle prossime settimane, presenteremo altre importanti novità che renderanno questo progetto – già oggi di rilievo nazionale – ancora più straordinario>.