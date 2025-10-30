I parcheggi di via Roma ad Arona a lisca di pesce diventano a pagamento

Si tratta degli stalli a lisca di pesce davanti ai negozi della nota via aronese.

Le parole del sindaco Alberto Gusmeroli

“In via Roma i parcheggi blu sono stati realizzati a seguito di richiesta/petizione firmata da tutti i negozianti della via. Abbiamo messo a pagamento gli stalli a lisca di pesce sul laterale destro a salire. Tutti gli altri restano bianchi a disco orario.

Ce lo hanno chiesto tutti i negozianti perché non c’era rotazione e quindi i loro clienti non trovavano mai il parcheggio.

Inoltre fino al 2011 erano già a pagamento siamo noi che li abbiamo fatti diventare bianchi a disco orario.

Nel 2011 erano blu tutti quelli sul laterale destro a salire ora invece abbiamo messo a pagamento blu solo quelli a lisca di pesce”.