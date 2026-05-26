Gusmeroli: “Turismo da record ad Arona, +10,5% nel primo quadrimestre 2026”

Esprime soddisfazione il sindaco di Arona Alberto Gusmeroli circa i primi dati del 2026 sulla stagione turistica il cui periodo clou è ormai alle porte.

Il dato

“Il turismo ad Arona continua a crescere e il primo quadrimestre dell’anno registra un dato molto significativo: +10,5% di presenze, con risultati particolarmente positivi nei mesi di gennaio e febbraio, tradizionalmente meno forti per il comparto turistico. Un risultato che conferma la validità del lavoro fatto e che stiamo facendo insieme ad Associazione Commercianti, Proloco, Croce Rossa e tutte le numerose associazioni di volontariato per rendere Arona attrattiva tutto l’anno: più eventi nei periodi di minore affluenza, nuovi eventi e una programmazione distribuita anche durante la settimana stanno contribuendo a una crescita equilibrata e sostenibile.

A questo risultato hanno contribuito anche il mantenimento degli addobbi natalizi fino a febbraio, insieme alla prosecuzione delle bolle ristorante e della pista di pattinaggio, iniziative che hanno registrato un successo oltre ogni aspettativa e che hanno permesso di prolungare l’attrattività del periodo invernale. In questo percorso si inseriscono anche i nuovi eventi che verranno presentati la prossima settimana, pensati per rafforzare ulteriormente l’offerta della città e che interesseranno diverse nuove zone di Arona.

Nel fine settimana riaprirà inoltre il Lido, completamente rinnovato con una gestione a nove anni che permetterà forti investimenti: un ulteriore segnale di una città che continua a investire sulla valorizzazione dei propri spazi. Arona cresce perché è una città bellissima e viva, capace di attrarre visitatori senza perdere la propria identità. E non va dimenticato che i primi turisti di una città sono i suoi residenti: sono loro, “i primi turisti in casa propria” che vivendo ogni giorno Arona sono ambasciatori di questa meraviglia di città”.