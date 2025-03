Gusmeroli scrive ad Anci per invitare i comuni ad aprire sportelli di aiuto ai cittadini

Il Comune di Arona ha avviato il primo sportello Comunale italiano per aiutare 11,5 milioni di vulnerabili a risparmiare sulla luce: 'VIENI IN COMUNE per passare al SERVIZIO A TUTELE GRADUALI, per aiutare i Clienti vulnerabili (over-75, disabili certificati e fragili economici con bonus energia) nel passaggio dal mercato libero o tutelato dell'elettricità al sistema a tutele graduali, che offre in assoluto le tariffe più competitive, consentendo un risparmio annuo di almeno 113 euro e in certi casi sino al 30%, a fronte di una bolletta media di oltre 700 euro.

La lettera di Gusmeroli ad Anci

"Lo sportello Comunale aiuterà a beneficiare di quanto previsto dall'emendamento al decreto concorrenza, a prima firma del sottoscritto, che permette entro il 30 giugno 2025 il passaggio di 11,5 milioni di vulnerabili al meno caro servizio a tutele graduali. Lo sportello sarà attivo dal 4 Marzo al 30 Giugno 2025 e aiuterà i Cittadini nelle operazioni di passaggio: necessari solo un documento d'identità, l'ultima bolletta elettrica, indirizzo mail, telefono cellulare e IBAN nel caso di domiciliazione bancaria.

Il servizio è finanziato con fondi del PNRR per cui è indirizzato non solo agli Aronesi, ma a tutti gli aventi diritto che vorranno passare al servizio a tutele graduali. Vi chiediamo di dare la massima diffusione a questa iniziativa attraverso i vostri canali così che altri comuni italiani decidano di seguire il nostro esempio. A tal proposito, già sappiamo che il Comune di Massa ci ha seguito e a breve avvierà un simile servizio a favore delle categorie più fragili e vulnerabili".