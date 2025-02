Ad Arona il primo sportello comunale italiano per risparmiare sulle bollette

Bollette: attivato il primo sportello Comunale italiano per risparmiare sui costi della luce.

Lo sportello presentato oggi a Roma

Annunciato in conferenza stampa alla Camera il primo sportello Comunale italiano per aiutare 11,5 milioni di vulnerabili a risparmiare sulla luce: "Vieni in comune per passare al servizio tutele graduali reso disponibile dal Comune di Arona, per aiutare i Clienti vulnerabili (over-75, disabili certificati e fragili economici con bonus energia) nel passaggio dal mercato libero o tutelato dell'elettricità al sistema a tutele graduali, che offre in assoluto le tariffe più competitive, consentendo un risparmio annuo di almeno 113 euro a fronte di una bolletta media di oltre 700 euro.

Lo sportello Comunale aiuterà a beneficiare di quanto previsto dall’emendamento della LEGA al decreto concorrenza a mia prima firma - spiega il sindaco di Arona e Onorevole Alberto Gusmeroli - che permette entro il 30 giugno 2025 il passaggio di 11,5 milioni di vulnerabili al meno caro servizio a tutele graduali.

Lo sportello sarà attivo tre giorni la settimana (Martedì dalle 9 alle 13, Mercoledì dalle 14 alle 18 e Venerdì dalle 8.30 alle 11.30) dal 4 Marzo al 30 Giugno 2025 (piano terra, ex sala Pagliano) e aiuterà i Cittadini nelle operazioni di passaggio: necessari solo un documento d'identità, l'ultima bolletta elettrica, indirizzo mail, telefono cellulare e IBAN nel caso di domiciliazione bancaria. Lo sportello è finanziato con fondi del PNRR per cui è indirizzato non solo agli Aronesi ma a tutti gli aventi diritto che vorranno passare al servizio a tutele graduali. Questa è la Politica dalla parte della Gente”.

Così l’On. Alberto Luigi Gusmeroli, Presidente della Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo di Montecitorio nonché Sindaco di Arona, al termine della conferenza di presentazione del progetto indetta oggi presso la Camera dei Deputati, insieme al Dirigente del Comune per il terzo settore Dr. Giovanni Vesco e alle numerose Associazioni dei Consumatori presenti in sala.