Gusmeroli: “I lavori all’ex campo da calcio di via Monte Zeda inizieranno a gennaio”

“Il 12 di gennaio cominceranno i lavori nell’ex campo da calcio di via Monte Zeda ad Arona“. Ad annunciarlo il sindaco Alberto Gusmeroli intervenuto sabato 29 all’Open Day dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII. Il primo cittadino ha anticipato che i posti auto nell’area saranno 52 con una zona dedicata proprio alla vicina scuola secondaria e alle associazioni che ne faranno richiesta.

Il progetto

“Ci saranno tavoli e panchine per lezioni di scuola all’aperto – ha spiegato davanti ai tanti genitori intervenuti – un’area per orti, un campo da pallavolo e una zona fitness. Il tutto recintato. Il resto del campo sarà invece libero e aperto alla cittadinanza con ulteriori panchine e piantumazione: illuminato e interamente coperto da telecamere. I lavori saranno terminati entro metà aprile”.

Presente all’open day anche l’assessore all’istruzione Monica D’Alessandro: “Sono davvero entusiasta per la straordinaria affluenza. L’entusiasmo negli occhi dei futuri studenti e dei loro genitori è la conferma più bella che l’impegno quotidiano di tutti noi sta dando frutti importanti. Un grazie di cuore a chi ha reso possibile questo evento e a chi, ogni giorno, si dedica alla crescita della nostra scuola: il dirigente Igino Iuliano, la Vice Betty Magistri, i docenti e i collaboratori scolastici che, con passione, dedizione e professionalità, garantiscono un’offerta formativa di eccellenza.

Un ringraziamento speciale agli studenti del Percorso Musicale per la splendida esibizione, e a Marino Mora con tutto il suo staff, che hanno riempito l’evento di note e di magia. Grazie anche ai genitori e ai bambini che hanno partecipato con entusiasmo ai laboratori, rendendo la mattinata dinamica, vivace e coinvolgente. La nuova progettualità nell’ex campo da calcio arricchisce ulteriormente l’offerta formativa e testimonia la costante attenzione delle Istituzioni verso il mondo della scuola. Le nostre scuole non sono solo luoghi di apprendimento, ma veri e propri laboratori di crescita, in cui formiamo persone consapevoli, curiose e pronte ad affrontare il futuro con spirito critico. La qualità dell’Istituto Comprensivo è frutto di uno sforzo corale, e siamo orgogliosi di offrire un percorso completo — dall’Infanzia alla Secondaria di Primo Grado — attento alle esigenze di ogni studente”.