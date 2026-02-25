GreenUp Piemonte di Fondazione Agrion: selezionato anche il comune di Borgo Ticino

Il Comune di Borgo Ticino è tra i 30 enti piemontesi selezionati per partecipare a GreenUp Piemonte di Fondazione Agrion , un progetto pilota promosso da Regione Piemonte, ANCI Piemonte e Legambiente.

Il progetto

“Un riconoscimento importante, ma soprattutto una responsabilità concreta” commenta il sindaco Marchese. GreenUp Piemonte nasce con un obiettivo chiaro: affiancare le amministrazioni comunali nella gestione delle aree verdi e dei terreni extra agricoli, trasformando la manutenzione del verde pubblico da semplice voce di costo a vero investimento ESG, capace di generare un impatto ambientale, sociale ed economico misurabile.

“Per un Comune come il nostro, dove la gestione del verde incide in modo significativo sul bilancio e sull’organizzazione degli uffici, questa è un’opportunità strategica per:

migliorare la qualità ambientale del territorio

monitorare e ottimizzare i costi di gestione

sviluppare buone pratiche replicabili

misurare concretamente i benefici per la comunità

Entrare a far parte di questo progetto significa essere protagonisti di un’azione innovativa che guarda al futuro, con strumenti moderni e una visione sostenibile della cura del territorio”.