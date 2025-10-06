Grande successo per la Caccia ai Tesori Arancioni che ha fatto tappa anche ad Arona

Il Touring Club Italiano registra un grande successo di pubblico alla Caccia ai Tesori Arancioni di domenica 5 ottobre, la più grande caccia al tesoro d’Italia, aperta ad adulti e bambini in cento borghi Bandiera Arancione. Un percorso a sei tappe per scoprire la profonda e autentica identità del territorio e delle comunità residenti, per immergersi nelle tradizioni, nei sapori e nella storia dei luoghi.

Le città piemontesi coinvolte

In Piemonte grande partecipazione in 12 borghi: Arona (NO), Canelli (AT), Cannero Riviera (VB), , Castagnole delle Lanze (AT), Cherasco CN), Cocconato (AT), Guarene (CN), Revello (CN), Rosignano Monferrato (AL), Trarego Viggiona (VB), Trisobbio (AL) e Vogogna (VB).

“Siamo molto orgogliosi di questa grande partecipazione – afferma Isabella Andrighetti, Responsabile Certificazioni e Programmi Territoriali del Touring Club Italiano – e ci auguriamo che questi piccoli e meravigliosi borghi possano essere sempre più conosciuti e scoperti dai cittadini e anche dai turisti. Scegliere un paese Bandiera Arancione, come meta di un viaggio o anche solo di un finesettimana – continua Andrighetti – non solo permette di scoprire tesori nascosti dell’entroterra del nostro Paese, ma è anche una scelta di viaggio responsabile che contribuisce a sviluppare un turismo sostenibile, supportando territori che si impegnano, da sempre, nella tutela delle proprie tradizioni, dell’ambiente che li ospita e delle comunità che li abitano. E l’autunno è una stagione perfetta per viverli”.

Ad Arona

“88 partecipanti, divisi in 21 squadre, si sono messi alla prova tra enigmi e curiosità sulla città, con un entusiasmo davvero contagioso – commenta l’assessore al turismo Alessandra Marchesi – Un’organizzazione impeccabile, grazie al coordinamento di Martina e Aurora dell’ufficio turistico e alla guida preziosa dei ragazzi di Enaip Arona, Istituto Marcelline Arona e Fermi Arona, che hanno accompagnato le squadre passo dopo passo.

Un grande gioco di squadra per scoprire – divertendosi – la bellezza di Arona e il valore della collaborazione. E un grazie speciale a Laica Spa per aver “addolcito” i premi”.