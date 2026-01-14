Grande festa per il passaggio della Fiamma Olimpica ad Arona

Oggi, mercoledì 14 gennaio 2026, la fiamma olimpica, dopo aver attraversato il borgomanerese e parte del Vco, è approdata ad Arona a metà pomeriggio.

La Fiamma in città

Arona ha vissuto un momento di grande emozione con il passaggio della Fiamma Olimpica, simbolo dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026. Le vie del centro storico si sono animate di cittadini, famiglie e curiosi accorsi per assistere a un evento carico di significato, capace di unire sport, territorio e senso di comunità. Il transito della torcia ha trasformato il centro in una festa collettiva, celebrando i valori olimpici di partecipazione, rispetto e condivisione.

Una tappa breve ma intensa che ha lasciato ad Arona l’orgoglio di aver fatto parte di un viaggio destinato a segnare la storia sportiva del Paese.

Tra i tedofori anche l’aronese Corinna Pogliana, manager Coca Cola sponsor dell’evento.