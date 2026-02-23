Gli appuntamenti di marzo della Consulta Femminile Aronese

Sono tanti gli appuntamenti che propone la Consulta Femminile Aronese per il mese di marzo.

Il calendario

L‘8 marzo alle 11 si terrà l’intitolazione del piazzale antistante l’imbarcadero a Camilla Ravera, politica italiana e senatrice a vita. La richiesta di intitolazione è stata presentata al Sindaco dalla Consulta dal gennaio 2025, ha seguito l’iter di legge e l’approvazione da parte della giunta comunale; Camilla Ravera è un simbolo sulle modalità di lotta, sugli ideali antifascisti, sull’emancipazione delle donne. Decise già in giovane età di schierarsi dalla parte degli umili e degli oppressi spinta da forti principi egualitari, dall’amore per la libertà e dal sogno di costruire una società migliore e pacifica.

Il giorno del suo arresto sbarcò ad Arona da Angera la mattina del 10 luglio 1930 insieme all’amica Gilli, s’incamminarono dall’imbarcadero verso la zona dell’attuale rotonda di via Matteotti, si fermarono dinanzi una bancarella di libri in attesa di incontrare tale Vecchi, ma al suo posto giunsero una decina di camicie nere che le condussero al commissariato per interrogarle, la Consulta Femminile Aronese vuole ricordarla nel luogo e nella città in cui iniziarono 15 anni di carcere e di confino.

Sempre l’8 marzo alle ore 17.00, presso la Sala Polivalente San Carlo, in collaborazione con l’associazione musicale “La sesta corda”: Trame sonore, spettacolo musicale con Angela Centola(chitarra), Antonio Disabato (fisarmonica), Silvia Poletti (voce narrante).

Dal 7 marzo al 15 marzo, in Sala Tommaso Moro del Comune, in collaborazione con Anpi Arona, mostra Le madri costituenti: inaugurazione sabato 7 marzo alle ore 11.00 a cura di Antonella Braga.

Giovedì 26 marzo in Aula Magna Comunale, in collaborazione con la CompagniadelcinemaSanCarlo, proiezione del film “Una giusta causa”, l’appassionata vita di Ruth Ginsburg che racconta la sua battaglia legale che ha cambiato la storia dei diritti delle donne negli Stati Uniti.