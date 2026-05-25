Gita a Santa Maria Maggiore per Auser Arona Aps

Sabato 23 maggio i soci di Auser Arona Aps sono stati protagonisti di una gita a Santa Maria Maggiore.

La giornata

La visita è iniziata con il Museo dello Spazzacamino “un luogo davvero suggestivo che ci ha permesso di scoprire e conoscere da vicino la dura vita degli spazzacamini di un tempo – fanno sapere dall’associazione – in particolare quella dei tanti bambini costretti a svolgere un lavoro faticoso e pieno di sacrifici. Un’esperienza toccante e molto interessante che ha coinvolto tutti i partecipanti. Successivamente abbiamo visitato la bellissima Chiesa di Santa Maria Vergine Assunta, lasciandoci affascinare dalla sua storia e dalla sua bellezza. Un ringraziamento speciale va a Michael che, con grande disponibilità e passione, ci ha fatto da cicerone accompagnandoci durante la visita e raccontandoci curiosità e dettagli davvero interessanti. La giornata è poi proseguita immersi nella natura presso il Club Ippico Lo Sperone, un luogo incantevole e accogliente dove abbiamo trascorso momenti sereni in compagnia, circondati dal verde e da una splendida atmosfera. Il pranzo è stato ottimo e l’ospitalità impeccabile. Un sentito ringraziamento a tutti i volontari per la passione, l’impegno e il cuore che mettono nell’organizzazione di queste giornate, regalando momenti di serenità e condivisione ai partecipanti”.

Il prossimo 5 giugno infine, Auser organizza una serata solidale alle 20.30 presso il centro Extra. Nel corso della serata saranno presentati alcuni materassi. All’evento assisteranno 25 coppie. L’iniziativa permetterà di raccogliere 600 euro per finanziare la raccolta fondi per i progetti degli anziani.