Giovani e anziani insieme con Auser Arona Aps

L’iniziativa è rivolta ai ragazzi dai 13 ai 20 anni.

Auser Arona Aps

“Hai tra i 13 e i 20 anni? – si legge nella locandina – Ti piacerebbe far sentire la tua voce e creare qualcosa di bello per la comunità? Costruiamo un ponte tra generazioni!”

L’incontro di brainstorming per nuove idee coinvolgendo gli anziani del territorio si terrà venerdì 27 febbraio alle 17.30 allo spazio Extra di via Fratelli Bandiera 17 ad Arona. L’obiettivo del progetto è quello di avvicinare giovani e anziani.

Per informazioni 350 5839887.