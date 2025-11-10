Gara delle torte al Centro Incontro di Arona

È tornata anche quest’anno la “famosissima” gara delle torte organizzata dal Centro Incontro Valli di Arona.

Gara delle torte al Centro Incontro

Presente nel ruolo di giurata il vicesindaco Marina Grassani: “Ho avuto il piacere di assaggiare tutte le torte e dare il mio parere insieme ad altri giurati.

Come sempre, un gradevolissimo e “dolce” momento di aggregazione che ha visto una folta partecipazione nel consueto clima sereno e allegro. Ringrazio la brillante presidente Zoe Grillo con tutte le bravissime collaboratrici in cucina e in sala, tutti coordinati dall’instancabile e amata Lucia Amatulli. Non formali, ma più che sentiti i miei complimenti ad una realtà aggregativa di cui l’amministrazione è fiera”.