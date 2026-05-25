Finanziati 54 terrazzamenti montani: uno nel novarese

La Regione Piemonte ha assegnato 4 milioni di euro per realizzare 54 interventi di recupero dei terrazzamenti nei territori montani, finanziati con risorse del Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT) e distribuiti sull’intero arco alpino e appenninico.

Regione Piemonte

Il bando emanato l’estate scorsa ha registrato un’adesione oltre ogni previsione, con una domanda complessiva superiore ai 5,5 milioni di euro: la Regione lavora ora per intercettare le risorse FOSMIT che saranno assegnate al Piemonte per le annualità 2025 e 2026 e dare risposta anche ai restanti 18 progetti già giudicati ammissibili. Sono state infatti 75 le domande presentate da privati, imprese agricole, associazioni fondiarie e Comuni montani: un esito che dimostra quanto il recupero dei terrazzamenti, opere di ingegneria rurale che presidiano i versanti e riducono il rischio idrogeologico, sia percepito come priorità reale dalle comunità di montagna.

«I numeri di questo bando ci dicono che la direzione è quella giusta – dichiara l’assessore regionale allo Sviluppo della Montagna Marco Gallo – Abbiamo finanziato 54 interventi con tutte le risorse disponibili e completato l’istruttoria su ogni domanda ricevuta. Ora lavoriamo per portare ulteriori fondi al Piemonte: i progetti sono pronti, le valutazioni tecniche sono già concluse, e non appena avremo nuove risorse potremo procedere immediatamente. È un segnale importante per i territori montani: la Regione c’è e continua a investire».

La ripartizione degli interventi

Gli interventi finanziati sono così suddivisi su base provinciale:

– Alessandria: un intervento per 83.727 euro a Cabella Ligure

– Asti: 4 interventi per 247.414 euro a Loazzolo, Bubbio e Vesime

– Cuneo: 35 interventi per 2.567.750 euro a San Damiano Macra, Macra (3), Monesiglio (2), Torre Bormida (5), Revello, Cortemilia (5), San Benedetto Belbo, Bonvicino (2), Robilante, Castelletto Uzzone, Perletto, Monterosso Grana, Viola, Garessio (2), Gorzegno, Aisone, Demonte, Feisoglio, Levice. Pagno, Cartignano e Demonte

– Novara: un intervento per 135.000 euro a Nebbiuno

– Torino: 10 interventi per 733.185 euro a Condove, Venaus, Carema (2), San Germano Chisone, Fenestrelle, Settimo Vittone, Bardonecchia, Borgone di Susa, Pomaretto

– Vercelli: 3 interventi per 318.850 euro a Varallo, Alagna e Quarona