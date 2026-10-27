Fiab Arona organizza: “In bici in sicurezza, parliamone insieme a Ca’ De Pop”

“Muoversi in bicicletta è una scelta sana e fondamentale per la nostra città. I recenti scontri stradali, a Torino come anche nel nostro territorio, confermano quanto sia urgente lavorare per la protezione delle persone che si muovono in bicicletta e a piedi” Fanno sapere da Fiab la cui referente locale è Loretta Landoni.

L’incontro

“Con l’approvazione in via preliminare del nuovo Codice della Strada, è fondamentale informarsi per capire che direzione stia prendendo questa riforma e cosa possiamo fare noi.

FIAB Arona vi invita a una serata informativa e di dialogo aperta a tutta la cittadinanza.

Di cosa parleremo? Mobilità urbana: cosa serve davvero per rendere le nostre strade accoglienti e sicure per tutti?

Best practice su due ruote: consigli pratici per muoversi in bicicletta con consapevolezza e fare la nostra parte sulla strada.

Novità del nuovo Codice della Strada: un’analisi critica delle nuove norme, delle criticità segnalate da RIME (Rete Italiana Mobilità Equa) e del loro impatto sugli utenti vulnerabili della strada”.

Appuntamento venerdì 6 novembre alle 20.30 alla Ca’ De Pop ad Arona.