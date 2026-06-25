Fiab Arona aderisce a Rime – Rete Italiana Mobilità Equa

Rime è una nuova realtà nazionale nata per promuovere una mobilità più sicura, inclusiva e rispettosa dei diritti di tutte le persone.

I dettagli

“La costituzione di RIME – spiega la referente di Fiab Arona Loretta Landoni – rappresenta un passo importante verso una visione della mobilità che metta al centro l’equità, la sicurezza stradale e la tutela degli utenti più vulnerabili, a partire da chi si sposta a piedi, in bicicletta o con altre forme di mobilità sostenibile. Una rete che unisce associazioni, cittadini e realtà impegnate nel costruire città e territori più vivibili, accessibili e attenti alla qualità della vita. Da sempre Fiab Arona opera per diffondere la cultura della mobilità attiva e della sicurezza stradale, collaborando con enti locali, scuole e cittadini per rendere gli spostamenti quotidiani più sicuri e sostenibili. Per questo motivo abbiamo aderito con convinzione a RIME fin dalla sua nascita, condividendone valori, obiettivi e visione. Crediamo che il diritto a muoversi in sicurezza debba essere garantito a tutti e che la strada debba essere uno spazio condiviso, progettato prima di tutto per le persone. Rime rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare questo impegno a livello nazionale e per dare voce a una domanda sempre più diffusa di sicurezza, giustizia e sostenibilità nella mobilità”.