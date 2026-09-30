Festa Patronale e le opere di “Stone Bloom”: Dormelletto diventa una mostra a cielo aperto

Tutto è pronto per la tradizionale Festa Patronale, un appuntamento imperdibile per riscoprire il calore della nostra comunità, condividere momenti di festa e vivere insieme le tradizioni del paese.

Il programma

Il momento clou delle celebrazioni sarà domenica 4 ottobre:

Ore 10 La Solenne Processione e la S. Messa le celebrazioni prenderanno il via con la solenne processione che attraverserà le vie del borgo, trasformate per l’occasione in una suggestiva galleria a cielo aperto, per poi arrivare alla Scuola dell’Infanzia dove sarà celebrata la S. Messa.

La festa proseguirà a tavola con il tipico pranzo comunitario firmato dal Gruppo Alpini, da sempre garanzia di ottima cucina, allegria e un’accoglienza unica.

La Grande Lotteria a coronamento della giornata, il momento più atteso da grandi e piccini l’estrazione dei biglietti della lotteria con ricchi premi in palio

In cornice alla festa “Stone Bloom” è la mostra diffusa tra i vicoli

Ad accompagnare e rendere ancora più speciale la Festa Patronale quest’anno c’è la nuova metamorfosi artistica del borgo. Dalla morbidezza dell’uncinetto della scorsa edizione (Yarn Bloom) si passa alla solida essenza della pietra con il progetto Stone Bloom.

Piccoli sassi, apparentemente semplici, si sono trasformati in delicate composizioni floreali artistiche.

Due i progetti con un’unica incredibile energia

“Arcobaleno sotto il campanile”

Dove per tutto il mese di luglio, all’ombra del campanile parrocchiale, il gruppo si è ritrovato a lavorare all’aria aperta, lasciandosi ispirare dalla vista lago tra attività manuali, condivisione e tanto entusiasmo.

“Arcobaleno ”

Il secondo laboratorio che ha portato alla creazione di un’opera collettiva davvero speciale. Sotto la guida di Erica, ogni ragazzo dell’AGBD ha espresso la propria personalità firmando un singolo pannello colorato. Tasselli unici e originali che, uniti insieme, compongono un pannello spettacolare di grande impatto visivo ed emotivo.

Per chi desidera passeggiare e ammirare tutte le creazioni lungo le vie e i vicoli in totale tranquillità, l’itinerario espositivo di Stone Bloom resterà allestito e liberamente visitabile fino all’11 ottobre.