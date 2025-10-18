Festa in onore della Madonna del Rosario a Paruzzaro

Una bella festa quella che si è svolta a Paruzzaro domenica 12 ottobre, in onore alla Madonna del Rosario.

I dettagli

Nel pomeriggio si sono svolti i vespri solenni officiati dal parroco don Marcello, al cospetto dell’imponente statua della Beata Vergine Maria del Santo Rosario, risalente al 1700, e di quella della Madonna Pellegrina di San Grato, portata poi in processione per le vie del centro storico.

Uno spettacolo di fede e di arte religiosa era rappresentato dai colori degli artistici stendardi delle confraternite. Erano presenti i confratelli del SS. Sacramento e S. Rosario di Paruzzaro, SS. Sacramento di Belgirate, Beata Vergine del Carmelo e Lourdes di Borgomanero, SS. Sacramento

di Gargallo e SS. Trinità e Santa Croce di Graglia, tutti rivestiti delle loro tipiche vesti.

Dopo la benedizione eucaristica, la priora della confraternita di Paruzzaro, alla presenza del parroco e del sindaco Matteo Mora, ha consegnato al rappresentante di ciascuna delle confraternite intervenute alla processione, in ricordo della bella cerimonia, un opuscolo illustrativo della Confraternita locale redatto per l’occasione.

A coronamento della festa, in oratorio, l’intrattenimento musicale della banda “La Cavagliese”, l’incanto delle offerte battuto con coinvolgente verve da Diego e dai suoi assistenti Fiamma, Francesco e Lorenzo, la castagnata organizzata dalla Pro Paruzzaro e il rinfresco offerto

congiuntamente dalla confraternita e dalla parrocchia, con la preziosa collaborazione delle “Ragazze del Giovedì”.