Festa di Santa Barbara a Varallo Pombia

Nella mattina dell’8 dicembre, il Consigliere provinciale Davide Molinari ha preso parte alle celebrazioni dedicate a Santa Barbara, patrona dell’Arma del Genio, organizzate dall’Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori d’Italia insieme al Comune e al Gruppo Alpini, con la partecipazione della Banda Musicale di Castelletto Ticino.

L’evento

La giornata si è svolta attraverso diversi momenti: visita agli anziani della Casa di Riposo, Santa Messa, deposizione delle corone ai monumenti e momento conviviale insieme alla comunità.

Un modo semplice e autentico per tenere viva la memoria, testimoniare vicinanza alle realtà associative e valorizzare il senso di comunità che le tradizioni sanno custodire.

“È stato bello condividere simboli e gesti che appartengono alla nostra storia. Abbiamo portato un saluto agli anziani, partecipato alla Messa, reso onore ai caduti e poi condiviso un momento conviviale. Sono occasioni preziose per sentirsi parte della comunità – Davide Molinari – Un grazie al Comune di Varallo Pombia e alle realtà organizzatrici per aver voluto una giornata che unisce memoria, territorio e persone”.