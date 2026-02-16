Festa all’Auser Aps Arona per i partecipanti al laboratorio creativo

Un pomeriggio di festa e condivisione quello che ha riunito, martedì 10 febbraio, i partecipanti del laboratorio “creativo e ricreativo” organizzato da Auser Arona Aps.

Le parole del Presidente

“Abbiamo festeggiato un traguardo speciale – spiega il presidente Auser Enzo Ciraolo – ovvero i primi compleanni insieme. Attorno a una torta preparata per l’occasione, tra sorrisi e applausi, è arrivato anche l’immancabile momento dello spegnimento delle candeline, vissuto con gioia e un pizzico di commozione. Non è stato solo un compleanno, ma il simbolo di un percorso condiviso fatto di amicizia, ascolto e presenza. Un piccolo gesto, che ha regalato ai partecipanti un pomeriggio speciale, ricco di calore umano e di quella convivialità che rappresenta il cuore delle attività Auser: stare insieme per combattere la solitudine e costruire legami autentici”.

Auser Arona, oltre al laboratorio creativo del martedì e a quello pedagogico del giovedì curato dalla pedagogista Anna Usellini, offre tanti altri servizi a partire da quello di consegna farmaci. Riservato alle persone fragili, coinvolge le farmacie Aronesi, in modo da consentire ai volontari Auser di ricevere direttamente un pacchetto contenente i farmaci prescritti senza conoscere il contenuto, al fine di tutelare al massimo la privacy degli utenti. E’ svolto gratuitamente per anziani soli, per persone fragili impossibilitate a recarsi in farmacia e per diversamente abili.

Farmaci ma anche la spesa: il servizio di supporto alla spesa è riservato esclusivamente a persone anziane, disabili o in condizioni di isolamento, con l’obiettivo di garantire un aiuto concreto nelle necessità quotidiane. L’attività è svolta dai volontari Auser per assicurare continuità, sicurezza e serenità nella gestione della spesa a chi non è in grado di provvedere autonomamente. “Le persone beneficiarie – prosegue Ciraolo – verranno accompagnate presso i supermercati di Arona, ricevendo un supporto pratico nello svolgimento degli acquisti. Durante l’attività, oltre all’aiuto materiale, si favorirà anche la creazione di un rapporto umano e amichevole, offrendo un momento di ascolto e di compagnia attraverso un semplice scambio di parole”.

Oltre a ciò Auser Arona Aps ha attivi altri due progetti: <Auser in movimento>, cioè garantire la piena accessibilità ai servizi e alle attività proposte dall’Associazione anche agli utenti che, per motivi di salute, mobilità ridotta o altre difficoltà, non possono raggiungere i nostri centri. Infine il supporto alle persone senza fissa dimora. In questo caso si propone di avviare iniziative specifiche dedicate al sostegno delle persone senza dimora. “Attualmente – conclude il presidente – stiamo seguendo il caso di una persona senza tetto, in collaborazione con Irene Vivarelli e Don Roberto del Centro Molinari di Arona, con il prezioso supporto e l’interessamento del Comune di Arona, in particolare dell’Assessora al Welfare e Vice Sindaco Marina Grassani. La persona è assistita per l’effettuazione di accertamenti medici, a causa di condizioni di salute precarie, ed è inoltre supportata negli spostamenti quotidiani verso Borgomanero per poter usufruire dei pasti presso la Caritas”.

Per maggiori informazioni sui servizi 3505839887