Ferragosto a Lesa tra magia, musica e spettacolo

Tornano i Mercatini di Natale d’estate e la Notte dei Fuochi: due appuntamenti simbolo dell’estate sul Lago Maggiore animeranno il lungolago lesiano il 14 e 16 agosto. Tra l’originale Mercatino di Natale d’estate e il grande spettacolo pirotecnico musicale, Lesa si prepara ad accogliere migliaia di visitatori.

I Mercatini di Natale…ad Agosto

Lesa si prepara a vivere uno dei momenti più intensi e attesi dell’estate con due eventi sono un richiamo per residenti e turisti provenienti da tutto il Lago Maggiore e dalle province vicine.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 14 agosto, quando il lungolago ospiterà la quarta edizione del Mercatino di Natale d’estate, una manifestazione originale che porta l’atmosfera natalizia nel cuore della stagione estiva. Dalle 10 alle 24, il lungolago di Lesa si trasformerà in un villaggio natalizio con luci, decorazioni, addobbi, bancarelle creative e tante idee regalo, in un suggestivo connubio tra la magia del Natale e il fascino del Lago Maggiore in pieno agosto.

L’iniziativa è organizzata da La Corte dei Creativi e Lesa Web Radio, con il patrocinio del Comune di Lesa. A chiudere la giornata sarà la musica di Lesa Web Radio con un coinvolgente dj set sul lungolago.

La Notte dei Fuochi

Il secondo grande appuntamento sarà domenica 16 agosto con la Notte dei Fuochi. La serata prenderà il via alle 21 con la tradizionale Tombola organizzata dalla Pro Loco di Lesa, storico momento di aggregazione per la comunità. Alle 22.30, invece, il cielo sopra il Lago Maggiore si illuminerà con il grande spettacolo pirotecnico e musicale organizzato da Lesa Web Radio: fuochi d’artificio sincronizzati con la musica, riflessi sull’acqua e scenografie luminose che ogni regalano emozioni a migliaia di spettatori affacciati sul lungolago.

I due eventi rappresentano il cuore del programma estivo di Lesa e contribuiscono a valorizzare il territorio anche dal punto di vista turistico, offrendo occasioni di intrattenimento, socialità e promozione delle attività locali.