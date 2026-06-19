Estate di passione per i pendolari novaresi e del Vco: chiusure e bus sostitutivi

Estate di passione per i tanti pendolari del novarese e del Vco. Dalla scorsa domenica 14 giugno e fino al 26 luglio, quindi per più di un mese, la linea ferroviaria tra Domodossola e Arona sarà completamente chiusa per importanti lavori di potenziamento infrastrutturale. In questo periodo, i treni regionali sono cancellati e sostituiti da autobus. Poi dal 20 al 26 luglio il cantiere si estenderà all’intera tratta fino a Sesto Calende. Al posto dei treni viaggeranno bus sostitutivi e per vedere il dettaglio degli orari e delle fermate è possibile consultare i canali ufficiali o il portale dedicato ai Cantieri Trenord.

L’intervento dell’Onorevole Alberto Gusmeroli

Mercoledì 17, si è tenuto a Roma un incontro tra l’Onorevole Alberto Gusmeroli e i vertici di Rfi. <Ad Arona nell’ultima riunione che abbiamo organizzato congiuntamente con i vertici regionali, Assessori ai Trasporti Piemonte e Lombardia, di Trenord, RFI e Trenitalia, con tutti i Sindaci ci siamo lasciati con una richiesta precisa: aumentare il livello di informazione nei confronti dei sindaci della tratta e dei cittadini. A tal fine è stata creata una chat dedicata, che consente di informare tempestivamente gli amministratori locali, i quali a loro volta possono aggiornare i propri cittadini. Va riconosciuto che questo impegno è stato mantenuto grazie alla collaborazione di tutti i sindaci.

Occorre però essere onesti e realistici: la quantità di lavori previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza comporta inevitabilmente numerosi disagi per utenti e territori. Si tratta di interventi necessari per ammodernare e potenziare la rete ferroviaria, che richiedono di contemperare esigenze diverse: da un lato l’esecuzione dei lavori nei tempi previsti, dall’altro il rigoroso rispetto delle condizioni di sicurezza, sia per i lavoratori impegnati nei cantieri sia per l’esercizio ferroviario.

Proprio per questo motivo, nel mese di luglio organizzeremo un ulteriore incontro con i vertici delle aziende coinvolte. Ci eravamo infatti lasciati con l’impegno di mantenere un confronto periodico e costante, affinché i sindaci possano essere aggiornati sull’avanzamento dei lavori, rappresentare le criticità del territorio e contribuire a migliorare il flusso di informazioni verso i cittadini. Noi ce la mettiamo tutta. È fondamentale che vi sia la massima trasparenza e il massimo livello di informazione, perché solo attraverso una comunicazione puntuale e continua è possibile affrontare al meglio una fase complessa ma necessaria per il miglioramento del servizio ferroviario>.