Educazione sessuo-affettiva: quale ruolo per la scuola? L’incontro ad Arona

Ad Arona un incontro pubblico con Vera Gheno e una tavola rotonda di esperti.

Al Palagreen

Venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 20.45, al Pala Green di Arona si terrà l’incontro pubblico “Educazione sessuo-affettiva: quale ruolo per la scuola”, una serata di approfondimento e confronto aperta a cittadini, genitori, insegnanti, studenti e associazioni del territorio. L’evento nasce dall’esigenza di riportare al centro del dibattito pubblico il valore educativo, culturale e sociale dell’educazione sessuo-affettiva nella scuola, alla luce delle recenti proposte di legge sul consenso informato e delle forti polarizzazioni che attraversano il confronto politico e mediatico.

Ospite principale della serata sarà Vera Gheno, sociolinguista e divulgatrice, che aprirà l’incontro. Il suo contributo accompagnerà il pubblico in un excursus di chiarificazione culturale e linguistica, partendo dalle parole più discusse e spesso fraintese: educazione sessuo-affettiva, consenso e consenso informato, stereotipi, emozioni, relazioni.

Un intervento non tecnico né normativo, ma culturale, pensato per fare ordine tra concetti, paure e narrazioni distorte, restituendo senso e responsabilità educativa a un tema che riguarda la crescita delle persone e il ruolo della scuola come presidio democratico.

A seguire, una tavola rotonda metterà a confronto sguardi ed esperienze diverse.

Alessandra Bertolotti, psicologa, offrirà uno sguardo sull’adolescenza di oggi, sulle fragilità emotive e identitarie emergenti, sui modelli relazionali che influenzano le nuove generazioni e sull’impatto che una sana educazione affettiva può avere sul benessere psicologico, sull’autostima e sulla gestione dei conflitti.

Francesca Ferdeghini, medica chirurga e ginecologa, porterà dati ed esperienza clinica, raccontando come i giovani si avvicinano oggi alla sessualità, con quale livello di informazione e consapevolezza, e quali conseguenze produce una carenza di educazione sessuo-affettiva in termini di salute, prevenzione e rispetto di sé.

Nicola Fonzo, dirigente scolastico, offrirà il punto di vista della scuola: cosa viene già fatto oggi nei Piani dell’Offerta Formativa, quali competenze esistono, quali ostacoli concreti introdurrebbe la proposta di legge sul consenso informato preventivo e quali rischi comporterebbe per l’autonomia scolastica e per il principio di pari opportunità, soprattutto per studenti e studentesse provenienti da contesti più fragili.

Uno spazio finale sarà dedicato alle domande del pubblico, per favorire un confronto aperto e partecipato.

L’incontro è promosso dal Partito Democratico di Arona, con l’obiettivo di stimolare una riflessione informata, laica e non ideologica su un tema che riguarda tutta la comunità educante. Gli organizzatori auspicano il coinvolgimento e il sostegno di associazioni del territorio, realtà educative, oratori, gruppi giovanili e genitori.