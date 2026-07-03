Due appuntamenti musicali al parco Sibilia di Castelletto Ticino

L’estate di Castelletto sopra Ticino continua ad animarsi nel verde del Parco Comunale “G. Sibilia”, che ospiterà due appuntamenti musicali capaci di coniugare qualità artistica, intrattenimento e occasioni di incontro per la cittadinanza.

I dettagli

Le iniziative sono rese possibili grazie al prezioso sostegno del Parco dei Fiori di Castelletto sopra Ticino, main sponsor dei due eventi, il cui importante contributo testimonia una concreta attenzione alla vita culturale del territorio e alla promozione di occasioni di incontro e aggregazione per la comunità. Grazie a questa collaborazione, sarà possibile offrire al pubblico due serate di grande qualità, ad ingresso libero, dedicate alla musica e alla socialità.

Il primo appuntamento, in programma sabato 18 luglio alle ore 21.00, sarà dedicato alla musica italiana e alla voglia di stare insieme con “Balera al Parco”, una serata ispirata al repertorio degli anni Sessanta proposta dal progetto “Lambrate ’60”. La formazione, composta da musicisti di elevata preparazione professionale e con esperienze concertistiche maturate in diversi Paesi europei, porta da anni nelle piazze italiane uno spettacolo coinvolgente e apprezzato da pubblici di tutte le età. Attraverso i grandi successi della tradizione musicale italiana, “Balera al parco” si trasforma in una vera festa popolare, pensata per far cantare, ballare e divertire il pubblico in un clima di allegria e condivisione.

Sabato 25 luglio, sempre alle ore 21.00, andrà invece in scena il secondo appuntamento prima della pausa estiva: “Bill Evans Affinity”, una raffinata serata dedicata al grande jazz internazionale proposta dall’omonimo trio composto da Lorenzo Blardone al pianoforte, Marco Conti al contrabbasso e Massimiliano Salina alla batteria.

Si tratta di una formazione jazzistica di alto profilo, composta da musicisti profondamente legati al territorio ma protagonisti di una significativa attività artistica a livello nazionale e internazionale.

Nel corso della loro carriera, i componenti del trio hanno realizzato tournée in Europa, Stati Uniti e Giappone, collaborando frequentemente con il sassofonista americano Chris Collins, tra gli interpreti più apprezzati della scena jazz contemporanea.

“Bill Evans Affinity” rappresenta un’eccellenza del panorama jazzistico locale e propone al pubblico un’esperienza musicale di grande qualità, caratterizzata da un repertorio originale, raffinatezza interpretativa e una forte identità artistica. Un’occasione speciale per ascoltare musica dal vivo di alto livello e lasciarsi coinvolgere dall’espressività e dal talento di tre musicisti di comprovata esperienza.

Due serate diverse per genere e linguaggio musicale, ma accomunate dalla volontà di offrire momenti di cultura, intrattenimento e partecipazione, contribuendo ad animare l’estate castellettese con proposte artistiche di valore e occasioni di autentica convivialità.