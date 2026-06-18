Donato al Fermi di Arona materiale tecnico per giocare a Badminton dalla Gioko Asd

Termina la scuola e l’associazione Gioko Asd porta a termina il progetto regionale Res_Giovani.

Il progetto

Dopo una settimana di dimostrazioni della disciplina del badminton presso l’istituto Fermi di Arona, dove oltre 600 alunni hanno potuto conoscere e provare questa disciplina olimpica, sono state consegnate agli insegnanti il materiale tecnico relativo: 4 reti, 25 racchette e 12 volani per poter proseguire l’attività nella ripresa autunnale. Soddisfazione da parte del presidente di GIOKO ASD e del Delegato Provinciale federale Filippo Menotti (nella foto insieme agli insegnanti di E.M. Riccardo Reddi e Stefano Merlo) per questo importante momento di promozione che ha avuto nell’immediato una concreta risposta da parte degli alunni alcuni dei quali sono venuti nella palestra di Pisano per frequentare il corso estivo.

Un profondo ringraziamento alla dirigente Clara Ilario per aver consentito questo momento di sport e condivisione.