Domani Arona accoglie la Fiamma Olimpica con la Tedofora Aronese Corinna Pogliana.

“Un momento storico per la nostra città, che sarà protagonista di un evento capace di unire generazioni, storie e territori.

A rendere questo passaggio ancora più significativo sarà la presenza di una Tedofora aronese, Corinna Pogliana, che avrà la grande opportunità di portare la Fiamma Olimpica nella staffetta ufficiale.

Corinna è nata e cresciuta ad Arona ed è oggi Senior Media Manager in Coca-Cola Italia, dopo importanti esperienze professionali in aziende internazionali come L’Oréal e BMW, sempre nel mondo del marketing e dei media.Una donna che, con talento e determinazione, ha saputo portare il nome della nostra città ben oltre i confini locali, senza mai dimenticare le proprie radici. Appassionata di musica, libri e viaggi, incarna perfettamente lo spirito di apertura e curiosità che contraddistingue Arona.

Questo evento non è solo sport: è identità, appartenenza e futuro. Invito tutti a partecipare e a condividere insieme questo momento straordinario, che resterà nella storia della nostra comunità”