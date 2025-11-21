Domani alle 18.32 l’illuminazione del grande albero ad Arona

Sabato 22 a partire dalle 17:45, il Natale prenderà vita ad Arona con le voci del Coro dell’Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII”, diretto dal prof. Marino Mora, insieme ai plessi Dante, Pertini, Nicotera, A. Frank, Usellini, ai talenti della scuola media e ai proff. Valerio, Brillante e Romeo.

I dettagli

Un viaggio musicale tra canti tradizionali e performance di grandi solisti pop e classici, che accompagnerà il pubblico fino all’accensione dell’Albero di corso Repubblica prevista alle 18.32.

Seguiranno emozionanti esibizioni degli alunni della scuola media e nuove voci soliste.

E per rendere la serata ancora più speciale: il Gruppo Alpini di Arona offrirà pandoro, panettone, cioccolata calda e vin brulè. Laica delizierà tutti con il suo cioccolato come da tradizione e AutoArona distribuirà gadget per i più piccoli. Arona Active infine regalerà voucher per una settimana gratuita di allenamento.

Dopo il grande albero si accenderanno anche tutte le luci sparse per la città.