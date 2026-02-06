Distribuzione “sacchi conformi” 2026 ad Arona: le date utili

Da lunedì 2 febbraio 2026 ha preso il via la distribuzione dei sacchi conformi nel comune di Arona. Dal marzo 2017, i rifiuti indifferenziati devono essere conferiti solo in sacchi “conformi”, di colore bianco opaco, forniti dal Comune, disponibili in due formati: 30 litri per le utenze domestiche e 120 litri per le utenze non domestiche.

Il calendario

La distribuzione si svolgerà fino a mercoledì 18 febbraio 2026, tutti i giorni tranne il martedì, presso il magazzino comunale di via Isonzo (accanto all’ingresso del cimitero) con accesso pedonale. Gli orari saranno: lunedì, mercoledì e venerdì 10:00-13:00, giovedì 10:00-13:00 e 15:00-17:30, sabato 10:00-12:00.

I martedì 3, 10 e 17 febbraio, la distribuzione si terrà solo in Comune, presso il vecchio ingresso anagrafe, negli orari 10:00-13:00 e 15:00-17:30.

Ecco il calendario completo della distribuzione:

– Lunedì 2, 9, 16 febbraio: 10:00-13:00 (magazzino comunale)

– Martedì 3, 10, 17 febbraio: 10:00-13:00 / 15:00-17:30 (Comune di Arona, vecchio ingresso anagrafe)

– Mercoledì 4, 11, 18 febbraio: 10:00-13:00 (magazzino comunale)

– Giovedì 5, 12 febbraio: 10:00-13:00 / 15:00-17:30 (magazzino comunale)

– Venerdì 6, 13 febbraio: 10:00-13:00 (magazzino comunale)

– Sabato 7, 14 febbraio: 10:00-12:00 (magazzino comunale)

A partire dal 19 febbraio 2026, il servizio continuativo riprenderà nei consueti orari: lunedì dalle 10:00 alle 13:00 e il primo sabato del mese dalle 10:00 alle 12:00, sempre presso il magazzino comunale di via Isonzo.

Per maggiori informazioni e per scaricare il modulo di autocertificazione per richiedere la fornitura gratuita aggiuntiva di sacchi conformi per i bambini fino a 36 mesi o per l’uso di presidi sanitari per adulti (pannoloni, traverse, ecc.), è possibile consultare il sito del sito del Comune di Arona.