Delegazione del comune di Marina di Gioiosa Ionica in visita ad Arona

Una delegazione del comune di Marina di Gioiosa Ionica, guidata dal Sindaco Prof. Rocco Femia, dal Vicesindaco Dott. Rocco Agostino e dall’Ing. Gianfranco Galluzzo, è stata accolta in comune ad Arona. A riceverli il sindaco Gusmeroli con l’assessore Alessandra Marchesi e l’assessore Monica D’Alessandro.

Le parole dell’assessore

“Un confronto proficuo – fa sapere quest’ultima – sui temi chiave della buona amministrazione: gestione dei rifiuti, decoro urbano, servizi e organizzazione. Abbiamo condiviso il nostro modello di lavoro e il nostro impegno quotidiano per la città, guidati dalla voglia di metterci sempre in gioco per migliorare. ​Essere un punto di riferimento è motivo di orgoglio, ma lo scambio è sempre reciproco: ascoltare l’esperienza di chi amministra una realtà splendida come Marina di Gioiosa Ionica è stato un importante arricchimento per tutti noi. La sinergia tra Enti locali è la vera chiave per innovare la Pubblica Amministrazione e offrire servizi sempre migliori ai nostri cittadini”.