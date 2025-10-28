Da Arona all’IMF 2025 – International Mayor’s Forum on Tourism e al Global Mayors Dialogue

Da Arona a Zhengzhou in Cina. L’assessore Monica D’Alessandro ha rappresentato la città all’IMF 2025 – International Mayor’s Forum on Tourism e al Global Mayors Dialogue.

Il racconto di Monica D’Alessandro

“Ho portato la voce di Arona, gemma di storia, turismo, arte e sostenibilità, raccontando in ogni occasione il nostro impegno per la città e la valorizzazione del nostro patrimonio – spiega l’assessore – ​Arona ha siglato un importante accordo di Scambio con la municipalità di Zhengzhou, un primo passo verso uno scambio che proseguirà in maniera proficua negli anni a venire. Un ponte strategico tra il Lago Maggiore e la Cina per future collaborazioni turistiche, culturali e ambientali.

Molti dei sindaci presenti, profondamente colpiti dalla storia di San Carlo e dalla maestosa costruzione della nostra Statua, hanno già confermato che verranno in delegazione a visitarci nel prossimo futuro. ​Torno a casa con nuove energie e la consapevolezza che Arona è ufficialmente protagonista sulla scena globale. L’orgoglio di essere italiani e il valore della nostra Arona. Nessuna spesa è a carico del comune per la missione compiuta in Cina ma è stata sostenuta esclusivamente dalla nostra giunta, con l’ospitalità e la permanenza interamente offerte direttamente dalla Cina”.