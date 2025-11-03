Criticità con alloggi Atc: Arona è capofila di una cordata di 25 comuni

Il comune di Arona è capofila di una cordata di 25 Comuni della provincia di Novara, per affrontare e risolvere le molteplici criticità relative agli alloggi ATC (Azienda Territoriale Casa). Nella mattinata di giovedì 30, negli uffici di ATC, si è riunita una delegazione di 4 comuni in rappresentanza di 25, alla presenza di tecnici e dirigenti di ATC.

Le parole dell’assessore Grassani

“In un clima sereno, collaborativo e proficuo – racconta l’assessore al welfare Marina Grassani – tecnici e amministratori si sono confrontati sulle diverse situazioni spinose che riguardano la gestione amministrativa fra comuni e ATC, quali manutenzione degli alloggi, alloggi liberi non occupati, e altri intoppi amministrativi. L’incontro si è concluso con piena soddisfazione reciproca delle parti, che hanno convenuto il percorso e le tempistiche per superare le attuali difficoltà, soprattutto a favore di un rapido reperimento di nuovi alloggi da assegnare. Ringrazio sentitamente tutti i comuni che hanno accettato l’invito di collaborare e con i quali ci sono state importanti riunioni tecnico/politiche propedeutiche a quest’incontro. Ringrazio anche i rappresentanti di ATC, il Presidente dott. Marco Marchioni, il Direttore dott. Roberto Ghiglione e il funzionario responsabile arch. Olivo Tonolli, con i quali proseguirà ora l’iter concordato per addivenire a breve e risolutiva conclusione della situazione complessiva”.