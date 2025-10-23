Consulta delle frazioni Arona, Polo Friz: “La vernice dell’inutile pista ciclabile è a tratti scomparsa”

A fine settembre è stata convocata la Consulta delle Frazioni. A partecipare anche l’ex assessore Matteo Polo Friz.

Consulta delle frazioni

“In vista della riunione ho svolto un’assidua attività di ascolto ed incontro con la popolazione dalla quale sono scaturiti numerosissimi temi alcuni dei quali ho portato all’attenzione dell’amministrazione. Il più rilevante riguarda ancora una volta lo stato degli attraversamenti pedonali in tutta la città e nella frazione di Mercurago in particolare.

La segnaletica orizzontale è ormai del tutto deteriorata ed in un gran numero di casi è del tutto mancante quella verticale. Quest’ultima molto spesso del resto si presenta invisibile in quanto coperta dalla vegetazione o piegata in modo tale da risultare invisibile. Anche in linea con i numerosi cittadini che mi hanno segnalato ed accompagnato in questi sopralluoghi il problema è urgente ed ho chiesto di avere un modello unico di attraversamento pedonale, correttamente segnalato ed illuminato e di avere un piano di realizzazione ed infine ho dato personalmente la mia disponibilità ad accompagnare personale del comune al fine di realizzare la mappatura.

Con gli stessi concittadini abbiamo poi constato la situazione di via De Micheli e Ponti occorre costruire un marciapiede al fine di facilitare il transito degli allievi in uscita dall’edificio dell’istituto Fermi. L’area oggi è sterrata ed ostruita dalla vegetazione incolta che esce da un’area pubblica adiacente. Ho suggerito che ciò vada svolto completando l’asse di transito pedonale tramite la adiacente rotonda dove già esiste un breve tratto di marciapiede e poi lungo tutta la via Rosselli, problematica già segnalata ma affrontata con un inguardabile intervento svolto senza la minima prospettiva sul beneficio comune in questo caso a favore dei giovani studenti.

Ancora una volta è importante ricordare la vasta contestazione generata dalla inutilizzata e costosissima pista ciclabile le cui condizioni sono deteriorate ormai ovunque con tratti in cui la vernice é totalmente scomparsa o addirittura si è proceduto ad asfaltare sopra la ciclabile stessa e non si capisce né chi né perché ciò è avvenuto.

Segnalo infine che è prevista una serata con i residenti il 29 ottobre durante la quale darò conto della riunione della consulta e raccoglierò i nuovi suggerimenti ed argomenti provenienti dai miei concittadini”.