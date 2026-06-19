Consegnate 500 copertine alla biblioteca di Pisano da parte di Gioko Asd

Sono state consegnate 500 copertine alla biblioteca di Pisano.

Il dono

Le copertine sono il risultato di un progetto lanciato da GIOKO ASD di Pisano che ha raccolto le iscrizioni del TROFEO BADMINTON VERGANTE 2025 e lo ha donato sotto forma di queste preziose ed insostituibili accessori per mantenere i libri in buono stato nel corso degli anni e fra le tante mani che con piacere vengono scambiati e letti.

La biblioteca di Pisano (paese in provincia di Novare situato nell’Alto Vergante che consta di circa 800 abitanti) gestisce annualmente la distribuzione di oltre 2500 titoli con un settore dedicato ai bambini che raccoglie unanimi consensi. E la società GIOKO ASD impegnata nello sport con i giovani e diversamente giovani ha fortemente voluto contribuire in maniera sostanziale ai fabbisogni della biblioteca gestita in toto da un gruppo di donne volontarie che da anni si impegnano a sostenere questo importante servizio.

Nella foto il presidente GIOKO ASD Marco Garbaccio consegna alla responsabile della biblioteca Vilma Brusetti.