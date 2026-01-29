Confermato e rinnovato il bonus E-Bike per i residenti ad Arona

Bonus E-Bike 2026-2028: il Comune di Arona lo conferma anche per i prossimi tre anni.

Bonus E-Bike

“Per chi mi ha chiesto, visto il successo del triennio precedente, abbiamo confermato e rinnovato l’incentivo per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita e cargo bike elettriche per il triennio 2026-2028” fa sapere il sindaco Alberto Gusmeroli.

Contributi previsti:

65% del costo di acquisto (IVA compresa)

E-bike: fino a €650 (ISEE < €50.000) / €325 (ISEE > €50.000)

Cargo bike elettrica: fino a €1.000 (ISEE < €50.000) / €500 (ISEE > €50.000)

Perché conviene:

• Risparmi sull’acquisto della bici

• Sostiene la mobilità sostenibile

• Promuove stili di vita più attivi

Condizione unica: residenza in Arona

Info e modulistica: www.comune.arona.no.it