Confermato e rinnovato il bonus E-Bike per i residenti ad Arona

Bonus E-Bike 2026-2028: il Comune di Arona lo conferma anche per i prossimi tre anni.
Bonus E-Bike
“Per chi mi ha chiesto, visto il successo del triennio precedente, abbiamo confermato e rinnovato l’incentivo per l’acquisto di biciclette a pedalata assistita e cargo bike elettriche per il triennio 2026-2028” fa sapere il sindaco Alberto Gusmeroli.
Contributi previsti:
65% del costo di acquisto (IVA compresa)
E-bike: fino a €650 (ISEE < €50.000) / €325 (ISEE > €50.000)
Cargo bike elettrica: fino a €1.000 (ISEE < €50.000) / €500 (ISEE > €50.000)
Perché conviene:
• Risparmi sull’acquisto della bici
• Sostiene la mobilità sostenibile
• Promuove stili di vita più attivi
Condizione unica: residenza in Arona
Info e modulistica: www.comune.arona.no.it