Concluso un intenso anno di attività per Auser Arona Aps

Il progetto «Mai Più Soli» di Auser Arona Aps chiude un anno di successi: solidarietà, inclusione e comunità, queste le parole chiave dell’iniziativa.

Auser Arona Aps

Con un pranzo di chiusura estiva, svoltosi nella splendida cornice del David’s Garden ad Arona, si è concluso un anno di attività intenso, ricco di emozioni e di significato. Una giornata speciale, vissuta nel segno della condivisione, dell’amicizia e della gratitudine, resa ancora più bella dalla celebrazione di tre compleanni, che hanno aggiunto gioia e calore a un momento già carico di emozione.

Quello che si chiude non è stato un semplice anno di attività, ma un vero percorso umano e sociale iniziato lo scorso novembre, costruito passo dopo passo grazie alla partecipazione di persone che hanno scelto di esserci, di mettersi in gioco e di camminare insieme. Le attività sono state molteplici: incontri di socializzazione, momenti di ascolto, iniziative di inclusione, percorsi di formazione, laboratori pedagogici e creativi, gite e momenti culturali. Un percorso che ha confermato quanto sia importante costruire legami, rafforzare il senso di comunità e offrire spazi di vicinanza e condivisione.

Durante il pranzo si è voluto ripercorrere quest’anno straordinario con parole cariche di riconoscenza: «Oggi ci ritroviamo qui a conclusione di un anno che per noi è stato davvero straordinario. Un anno intenso, ricco di emozioni, di incontri, di sorrisi e di momenti condivisi che porteremo nel cuore – fa sapere il presidente Enzo Ciraolo – Un momento particolarmente toccante è stato il gesto dei nostri amici, che hanno voluto farci un gradito regalo come segno di affetto, riconoscenza e vicinanza. Un pensiero semplice ma prezioso, che testimonia il legame sincero e profondo costruito in questi mesi di condivisione».

Un sentito ringraziamento è stato rivolto a tutti i volontari, al direttivo dell’associazione, ai partner e alle persone che hanno sostenuto il progetto con passione e dedizione. Un ringraziamento particolare a Marina Grassani, Vice Sindaco di Arona, presente all’incontro, che ha espresso parole di vicinanza e sostegno, confermando la volontà dell’amministrazione comunale di continuare ad essere accanto ad Auser e alle sue iniziative sociali, riconoscendo il valore umano e territoriale del progetto.

Importante anche il contributo del Dottor Roger Bonino, direttore di Villa Cristina – Gruppo Emeis Italia, che in questi mesi ha accompagnato il gruppo in un percorso formativo prezioso, contribuendo alla crescita dei volontari e alla qualità delle attività. Un grazie speciale è stato rivolto a Damaris, che ha messo a disposizione gli spazi di Extra, energie e cuore, diventando una presenza fondamentale nel progetto, oltre che un faro, una guida preziosa e una forza inesauribile per tutti.

Nel corso della giornata c’è stato anche spazio per la cultura e la curiosità: Michael ha saputo coinvolgere e intrattenere con grande interesse tutti i presenti, accompagnandoli in un affascinante viaggio nel mondo del cinema, suscitando domande, ricordi e riflessioni. Tra sorrisi, abbracci, racconti e gratitudine, la stagione si chiude con la consapevolezza di aver costruito qualcosa di profondo. Come ha ricordato in chiusura il Presidente: «Grazie a tutti voi, perché insieme stiamo costruendo qualcosa di profondo che sta lasciando un segno nei nostri cuori».

Ed è proprio da questo segno che si ripartirà, dopo la pausa estiva, con nuove energie, nuovi progetti e lo stesso desiderio che ha accompagnato questo percorso: non lasciare mai nessuno solo.