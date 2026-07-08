Concerto di musica classica dell’Echo Vox Ensemble alla Statua del San Carlone ad Arona

L’organizzazione è affidata ad Archeologistics e prevede la visita guidata alle 20 e il concerto alle 21

I dettagli

Una serata dedicata all’incontro tra patrimonio storico e musica. Giovedì 9 luglio visita guidata alle 20 e concerto alle 21 all’ombra del san Carlone ad Arona alle 20. La visita guidata, a cura di Archeologistics, accompagnerà i partecipanti alla scoperta della figura di San Carlo Borromeo e della straordinaria realizzazione del monumento.

A seguire, un concerto di musica classica offrirà un’esperienza unica, in cui la musica dialogherà con la bellezza del luogo e la quiete della sera. Il concerto di musica classica dell’Echo Vox Ensemble. Il programma accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale attraverso alcune delle pagine più celebri della tradizione europea, con musiche di Georg Friedrich Handel, Wolfgang Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn e Georges Bizet. Gli arrangiamenti sono stati pensati per valorizzare le particolari sonorità dell’ensemble, creando un dialogo tra le diverse timbriche degli strumenti e l’acustica della chiesa, in un’atmosfera raccolta e particolarmente adatta alla luce del tramonto.

Il concerto si aprirà con l’Ouverture dal Rinaldo di Handel, eseguita in quartetto, per proseguire con il Divertimento n. 3 di Mozart, affidato a due clarinetti e sax baritono, e con l’Ouverture da Il flauto magico, ancora in quartetto. Seguiranno il Konzertstück n. 2 di Mendelssohn, interpretato da due clarinetti e pianoforte, Aria di Eugène Bozza per sax baritono e pianoforte e, in chiusura, una suite tratta dalla celebre Carmen di Bizet, eseguita in quartetto.

Il quartetto dell’Echo Vox Ensemble nasce dall’incontro di quattro musicisti accomunati dalla passione per la musica da camera e dalla ricerca di nuove sonorità. La formazione, composta da Sara Caliandro e Anthony Marotta ai clarinetti, Alberto Macciola al sax baritono e Pietro Begni al pianoforte, propone un repertorio che spazia dalla musica classica alle suggestioni contemporanee, valorizzando le particolari combinazioni timbriche dell’ensemble. Attraverso programmi variegati e coinvolgenti, il quartetto offre al pubblico un’esperienza musicale raffinata e originale.

Il programma è inserito nelle “Sere d’Estate al San Carlone”, il calendario di appuntamenti serali a cura di Archeologistics, presso la Statua di San Carlo Borromeo di Arona, uno dei simboli più iconici del territorio del Lago Maggiore.

L’iniziativa propone un’esperienza suggestiva che unisce cultura, storia, musica e momenti conviviali, offrendo al pubblico l’occasione di vivere piacevoli momenti presso il colosso in una veste inedita, immersa nella luce del tramonto e nella cornice panoramica del lago.

Si tratta di aperture oltre l’orario normale di visita, dopo le 18.30, per godere delle temperature più fresche, ammirare il panorama con un po’ di aria dalla terrazza e allo stesso tempo conoscere la storia di questa statua che dal 1698 domina la città di Arona e il Lago Maggiore.

Ogni appuntamento prevede una visita guidata per ripercorrere le tappe della vita di San Carlo e della progettazione e realizzazione della colossale opera, per scoprire alcune curiosità e il legame con la Statua della Libertà di New York e per immergersi nel significato artistico e religioso del Sancarlone.

Durante le visite si potrà vivere anche l’esperienza un po’ adrenalinica di salire all’interno della statua fino alla testa del santo percorrendo la famosa scala alla marinara: un’occasione unica per vedere la struttura interna e apprezzare la lavorazione delle lastre di rame da dentro.

Le aperture serali saranno arricchite da momenti speciali: concerti e cocktail presso la vicina e suggestiva Terrazza Paradiso renderanno ancora più suggestivi questi momenti serali.

Le “Sere d’Estate al San Carlone” rappresentano un invito a vivere il monumento oltre la tradizionale visita turistica, trasformandolo in un luogo di incontro, scoperta e condivisione, capace di valorizzare uno dei simboli più amati del Lago Maggiore.