Con Auser Arona l’amicizia non va in vacanza

Anche se le attività di Auser Arona sono momentaneamente sospese per la pausa estiva, lo spirito che anima l’associazione non si ferma mai: l’amicizia, la voglia di stare insieme e il piacere di condividere momenti autentici non conoscono vacanze.

I dettagli

Per questo motivo, un gruppo di volontari e amici ha deciso di ritrovarsi per trascorrere insieme una piacevole giornata all’insegna della compagnia e della serenità. È stata un’occasione semplice, ma ricca di significato: rivedersi dopo settimane intense di attività, scambiare due chiacchiere, sorridere insieme e rafforzare quei legami che rappresentano il cuore della nostra associazione. La scelta è ricaduta sul ristorante Bella Vista di Arona, una location davvero suggestiva, affacciata sulle splendide acque del Lago Maggiore. La vista panoramica ha regalato uno scenario mozzafiato, facendo da cornice a un pranzo che ha saputo conquistare tutti i presenti.

Le pizze, i piatti della cucina e il gran finale con dolci davvero spettacolari hanno riscosso l’unanime apprezzamento di tutti i partecipanti, contribuendo a rendere questa giornata ancora più speciale, grazie anche alla straordinaria accoglienza ricevuta. <Per questo – fanno sapere dall’associazione aronese – desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento al ristorante Bella Vista, non solo per l’eccellente qualità del pranzo, ma soprattutto per la calorosa ospitalità e l’attenzione riservata al nostro gruppo.

Un ringraziamento davvero speciale va a Fernanda, che ha avuto la splendida idea di proporre questo momento di ritrovo, regalandoci l’opportunità di trascorrere qualche ora di spensieratezza, rinsaldando amicizie e facendo sentire ciascuno parte di una grande famiglia. Un sincero grazie anche a Stefania, che con grande disponibilità e cura dei dettagli ha organizzato l’incontro in modo impeccabile, permettendo a tutti di vivere la giornata senza alcuna preoccupazione. Questi momenti confermano ancora una volta che Auser non è soltanto un’associazione che offre servizi: è una comunità fatta di persone che si prendono cura le une delle altre, che coltivano relazioni sincere e che dimostrano come anche un semplice pranzo possa trasformarsi in un’occasione per combattere la solitudine, creare inclusione e regalare sorrisi. Le attività riprenderanno a settembre con nuovi progetti e tante iniziative, ma questa giornata ci ricorda che il valore più grande che custodiamo è proprio quello dello stare insieme>.