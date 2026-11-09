Comignago inaugura “La ruota del mulino”

Sabato 14 novembre, alle ore 10.45, l’inaugurazione della scultura in corten all’ingresso del paese.

La Ruota del Mulino

L’Amministrazione Comunale di Comignago annuncia l’inaugurazione di una nuova scultura in corten raffigurante una ruota di mulino in grandezza naturale, che verrà collocata all’ingresso del paese.

L’appuntamento è fissato per sabato 14 novembre alle ore 10.45 e vedrà la partecipazione della cittadinanza, dei bambini delle scuole e delle autorità locali, provinciali e regionali.

”La ruota del mulino non è soltanto un elemento della nostra storia – fa sapere il sindaco Daniele Potenza – ma rappresenta una parte importante delle radici e dell’identità di Comignago. È un richiamo alla memoria, alle tradizioni e al passato del nostro territorio, che merita di essere custodito e tramandato alle nuove generazioni.

Proprio con questo spirito, l’Amministrazione Comunale ha voluto realizzare un’opera che rendesse questo simbolo visibile a tutti, trasformandolo in un segno di riconoscimento per chi vive a Comignago e in un elemento di benvenuto per chi arriva nel nostro paese.

Un’opera che guarda al futuro senza dimenticare il passato, perché conoscere e valorizzare le proprie radici significa mantenere viva la memoria della comunità”.

Daniele Potenza